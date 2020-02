Derrière tout le match mais avec une performance historique de Nikola Jokic, Denver renverse le Jazz

36ème victoire de la saison pour les Nuggets et chez un concurrent direct. Ils dominent le Jazz sur le fil 98-95 et infligent ainsi à leur adversaire du jour leur 5ème défaite de rang alors que ces derniers étaient aux commandes de 9 points à 6 minutes du terme.

Nikola Jokic est seulement le 9ème joueur de l’histoire à signer un 30/20/10 avec 30 points à 14/24, 21 rebonds, 10 passes et 1 interception, parfaitement aidé par Jamal Murray et ses 31 points à 12/26 dont 4/9 à 3-pts. Denver shoote à seulement 43.3% dont un vilain 7/30 de loin, mais compense avec 13 rebonds offensifs et seulement 11 ballons perdus. En face le Jazz rentre 41.9% de ses tentatives, dont un 14/39 à 3-pts. Mike Conley est le meilleur scoreur avec 21 points à 6/13 dont 5/9 à 3-pts 8 rebonds et 5 passes alors que Donovan Mitchell ajoute 18 points à un vilain 8/24 dont 2/9 de loin. Rudy Gobert (14 rebonds), Jordan Clarkson et Bojan Bogdanovic ajoutent 16 points chacun.

Le Jazz a mené ce match quasiment de bout en bout, de 11 points en premier quart, de 12 dans le 3ème ou encore de 9 en dernier acte. Les hommes de Quin Snyder semblaient en contrôle et se diriger vers leur première victoire en 5 rencontres, mais ils ont totalement craqué dans le money time. Devant 95-91 à 3’20 du buzzer, ils n’ont plus marqué le moindre point et les Nuggets ne se sont pas fait prier pour en profiter. Ils ont terminé le match sur un 17-5. Nikola Jokic a ramené les Nugges à 2 points sur un dunk puis après un lancer de PJ Dozier il a enfin mis les Nuggts devant sur un step back à 1 minute du buzzer. Bojan Bogdanovic a raté son shoot, tout comme Nikola Jokic et le Jazz a eu une dernière chance de passer devant, mais Conley a raté sa tentative. Gary Harris n’a pas craqué sur la ligne des lancers et Bogdanovic a manqué l’égalisation à la dernière seconde.