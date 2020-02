Avec un grand Jayson Tatum, les Celtics font craquer le Magic d’un excellent Evan Fournier

35ème victoire de la saison pour les Celtics, qui dominent le Magic 116-100 en faisant la différence en dernier quart. Le Magic continue de piétiner avec 22 victoires et 29 défaites.

Jayson Tatum est l’homme de la rencontre avec 16 de ses 33 points (11/24 dont 5/11 à 3-pts, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres) après la pause pour permettre aux siens de remporter un 5ème match de suite. Gordon Hayward ajoute 23 points à 10/16 dont 2/3 à 3-pts, 7 rebonds et 7 passes tandis que Jaylen Brown score 18 points à 8/18. Boston shoote à un superbe 53.5% dont un 13/23 à 3-pts et ne perd que 12 ballons, difficile dans ces conditions pour le Magic de résister, limité à 42.7% malgré un 13/31 de loin, mais avec 17 ballons perdus. Evan Fournier est excellent avec 26 oints à 8/15 dont 6/8 de loin alors qu’Aaron Gordon ajoute 23 points à 7/15, 10 rebonds et 4 passes, mais Niko Vucevic est limité à 12 points. Terrence Ross inscrit lui 18 points, mais à 5/16.

Le Magic a pris le premier les commandes 12-5 en début de match, mais les Celtics ont terminé le quart sur un 27-12. Mais avec un Tatum en réussite, auteur de 17 points en première mi-temps, Boston a mené pour virer en tête 57-56 à la pause. Orlando a continué de s’accrocher en seconde mi-temps, mais Boston a fini par faire un mini-break pour mener 87-80 à l’entame des 12 dernières minutes grâce à Gordon Hayward. Limité à 3 points en 3ème acte, Tatum a inscrit 10 points de suite pour porter le score à 99-91 avec 6’52 à jouer. Orlando a réussi à revenir à 105/98 avec moins de 3 minutes à jouer, mais les Celtics ont répondu par des 3-ps d’Hayward et Tatum, game over.