Quatre joueurs de plus impliqués dans le transfert entre Miami par Memphis

Edit : Selon Woj James Johnson fait lui aussi le trajet de Miami à Memphis dans le deal.

Miami has agreed to trade Justise Winslow, Dion Waiters and James Johnson to Memphis for Andre Iguodala, Solomon Hill and Jae Crowder, league sources tell ESPN. No picks in the deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Selon Shams l’arrière Dion Waiters et les ailiers Jae Crowder et Solomon Hill font aussi partie du deal entre les Memphis Grizzlies et le Miami Heat. Crowder et Hill vont prendre la direction de Miami en compagnie d’Andre Iguodala alors que Waiters fait le chemin inverse. Le Heat absorbe en fait leur contrat puisque les deux expirent. Hill touche 12.8 millions de dollars cette saison et Crowder 7.8 millions de dollars. Rappelons que Waiters est lui sous contrat jusqu’en 2020-21 et touchera 12.5 millions de dollars.

Cela semble sonner la fin d’un possible deal à 3 incluant Danilo Gallinari. Hier le Heat discutait avec les Grizzlies et le Thunder d’un deal à 3 afin de récupérer l’ailier italien.

Memphis has traded forward Jae Crowder to Miami as part of Andre Iguodala deal, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020