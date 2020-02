Nouveau deal rapporté par le Washington Post. Les Wizards envoient Jordan McRae dans le Colorado en échange de Shabazz Napier. CE dernier venait d’être échangé aux Nuggets en provenance des Wolves.

The #Wizards are trading Jordan McRae to the Denver Nuggets for Shabazz Napier, the Post has learned.

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) February 6, 2020