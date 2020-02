Andre Drummond transféré aux Cavaliers !

Alors qu’il se murmurait qu’il n’allait sans doute pas bouger, Andre Drummond ne finira pas la saison à Detroit ! Selon Woj il a été transféré aux Cleveland Cavaliers. En retour les Pistons récupèrent Brandon Knight, John Henson et un second tour.

Depuis des semaines les Pistons avaient mis l’intérieur sur la liste des transferts afin d’entamer une reconstruction et alors qu’il allait sans doute être free agent cet été puisqu’il avait laissé entendre qu’il déclinerait sa player option. Au vu de la contrepartie, les Pistons étaient décidés à s’en débarrasser.

Difficile de voir les motivtions des Cavaliers dans ce deal.

Pistons will receive Brandon Knight, John Henson and a second-round pick form the Cavaliers for Andre Drummond, per sources.

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 6, 2020