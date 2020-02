Kemba Walker : « C’est l’équipe de Jayson Tatum et Jaylen Brown »

Les Boston Celtics ont été confrontés à un match compliqué cette nuit. Sans Kemba Walker, Marcus Smart ou encore Daniel Theis, les hommes de Bred Stevens ont fini par l’emporter face au Magic (116 à 100), mais ça a été dur. Lorsque les Floridiens sont revenus à trois petits points sur un trois points de Michael Carter-Williams, Jayson Tatum est sorti de sa boîte. L’ailier a enchaîné dix pions grâce à des lancers francs, trois points, et autres tirs à mi-distance, avant de finir par une interception et une passe décisive pour un dunk de Jaylen Brown en contre-attaque. Au total, Tatum, Brown et Gordon Hayward ont inscrit 74 des 116 points de leur équipe.

« Malheureusement, on s’est souvent retrouvé dans cette position cette saison. Quand des gars sont absents, tout le monde doit hausser son niveau de jeu et être plus performant des deux côtés du terrain. » Jayson Tatum.

Et souvent, c’est Jayson Tatum qui répond le plus présent. Sur les trois derniers matchs, il a marqué en moyenne 8 points lors du dernier quart-temps.

« La confiance a un gros rôle. J’ai les opportunités, et j’essaie juste de m’améliorer dans tous les aspects de mon jeu. Chaque année, chaque été, j’essaie d’être une meilleure version de moi. Certaines choses ont un peu ralenti depuis le début de la saison, peut-être que je me précipitais un peu trop. Je loupais beaucoup de points faciles dans la peinture. Le jeu a ralenti, c’est une question de savoir lire la défense. Peu importe ce qu’ils me donnent, chaque possession est différente. » Jayson Tatum.

Son meneur Kemba Walker valide complètement cet état d’esprit.

« Brown et Tatum sont des joueurs spéciaux. C’est leur équipe, et j’adore les regarder jouer quand ils sont tous les deux chauds. » Kemba Walker.

Et même quand les joueurs adverses se donnent pour mission d’arrêter Tatum, de lui rentrer dedans comme a pu le faire Aaron Gordon cette nuit, Tatum est performant.

« C’est amusant. Il faut être compétitif tous les soirs. Aaron est un très bon joueur, très talentueux. Donc chaque soir, il y a différentes équipes, différents gars. Je dois aller sur le terrain et me donner à fond. J’aime ça. » Jayson Tatum.

Tatum a marqué 33 points, pris 8 rebonds et distribué 5 passes décisives cette nuit, et tourne à 21,9 points, 6,8 rebonds et 2,9 passes par rencontre depuis le début de la saison.

« C’est un All-Star pour une raison. Kemba n’était pas là, il a haussé son niveau de jeu. Nous nous sommes battus, et une des raisons de nos succès c’est qu’on a pu jouer un peu tous ensemble. On a eu des gars qui sont sortis et rentrés de la rotation toute l’année à cause des blessures, donc on a l’habitude. » Gordon Hayward.

Via Mass Live et ESPN.