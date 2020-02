Kyle Lowry a été le grand artisan du 12ème succès de suite des Raptors avec 32 points à 12/21 dont 3/6 à 3-pts, 8 rebonds et 10 passes, mais Serge Ibaka n’est pas en reste avec 30 points à 13/21 dont 2/ à 3-pts et 7 rebonds et le panier de la gagne dans la dernière minute.