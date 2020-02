Mike Malone : « J’ai dû regarder dans les règles comment la NBA gérait ça »

Les Nuggets étaient courts dans leur rotation cette nuit, entre les joueurs blessés (Michael Porter Jr, Jerami Grant ou encore Mason Plumlee par exemple) et ceux qui étaient en instance de trade (Malik Beasley et Juancho Hernangomez). Pourtant, ils ont réussi à s’imposer contre le Jazz, sur le score de 98 à 95.

« On y croyait. On ne voulait pas lâcher le match. On avait une excuse pourtant, on était que sept. On avait ce qu’il nous fallait pour le lâcher. » Nikola Jokic .

Le pivot a été étincelant, avec 30 points, 21 rebonds et 10 passes décisives.

« C’est incroyable de regarder ses performances, comment il a grandi, sa maturité, comment il s’est développé et continue de progresser. Il termine en 30, 21 et 10 et a fait toutes les bonnes actions qu’il fallait. Je m’inquiète du fait qu’il joue trop, je vais faire très attention, mais Nikola veut gagner. Il ne veut pas avoir des récompenses, gagner le titre de MVP. Il veut gagner et être champion. C’est ce sur quoi il se concentre et c’est pour ça que je le respecte autant. » Mike Malone.

Gary Harris a lui eu du mal en attaque (0/13 aux tirs), mais il s’est donné en défense et sa piètre performance a été contrebalancée ses deux lancers marqués en fin de match pour donner la victoire aux siens, et par celle de Jamal Murray, qui a marqué 31 points pour offrir aux Nuggets leur huitième victoire consécutive.

« Nous sommes un groupe qui se bat, qui croit en chacun et qui ne doute jamais. Nous n’avions pas gagné ici depuis neuf matchs. Venir dans cette salle avec seulement sept gars disponibles… On ne gagne pas sans la moindre action en moins. Je l’ai beaucoup dit ces derniers temps, mais c’est notre nouvelle meilleure victoire de l’année. On essaie de ne pas perdre le cap et de traverser ces difficultés sans trop d’encombres. Je n’avais jamais fait partie d’un match où on pouvait potentiellement avoir que sept gars différents en tenu. J’ai même dû regarder les règles avec le staff aujourd’hui pour voir ce qu’il se passe s’il nous reste plus que cinq gars et que l’un d’entre eux doit sortir pour six fautes. Comment la NBA gère ça ? Heureusement, cette situation ne s’est pas présentée. On peut partir en étant content de nous. Qui nous donnait une chance de remporter cette rencontre ? Personne. Ça montre la confiance, le courage qu’on a. tout ce qu’on peut dire avant la rencontre c’est : « Hé, il faut y croire, allez sur le terrain et amusez-vous ! » Mais on l’a fait, on a gagné. Ce qu’on a fait à Milwaukee (une victoire 106 à 100 samedi) et ce qu’on a fait aujourd’hui, ça montre le courage qu’on a. En tant que caoch, je ne peux pas être plus fier de mon groupe. » Mike Malone, le coach des Nuggets.

« Personne ne s’attendait à ce qu’on gagne, donc on jouait libéré mentalement parlant. On était fatigué, c’est sur, mais ça a déjà été le cas par le passé et on a trouvé comment exécuter en attaque et trouver les tirs qu’on voulait, ainsi que les stops dont on avait besoin. » Jamal Murray.