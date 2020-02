Kevin Durant sur son passage du Thunder aux Warriors : « Même si c’était une rivalité, j’en avais rien à foutre »

Dans un match sans suspense où les Nets ont atomisé les Warriors par plus de 40 points, le plus intéressant était peut-être à trouver hors des parquets. En effet, c’était les retrouvailles entre Kevin Durant et ses anciens coéquipiers hier soir au Barclays Center, et l’occasion de revenir sur la période tant mouvementée de KD aux Warriors.

Invité du podcast All the Smoke avec les anciens Warriors Matt Barnes et Stephen Jackson, Kevin Durant a été interrogé sur son passage dans la Baie. L’ailier a d’abord réagi sur la rumeur d’une mauvaise entente entre lui et ses anciens coéquipiers. Il pointe du doigt les médias.

« Ça n’a pas de sens pour moi. Les médias ont tout fait pour essayer de créer une distance entre nous. Vous n’avez pas fait ça avec LeBron, Wade et Bosh ou avec Garnett et Pierce. Vous n’avez pas essayé de les séparer. Alors pourquoi essayer de me séparer du reste de l’équipe ? » Kevin Durant

Autre sujet sensible abordé par le numéro 35, son départ du Thunder pour Golden State après l’élimination en playoffs. KD déclare :

« Mon esprit pensait davantage à comment je pourrai développer mon jeu plutôt qu’à la pseudo rivalité Thunder – Warriors. Même si c’était une rivalité, j’en avais rien à foutre. Je voulais juste continuer à développer mon jeu. C’était une nouvelle équipe en plein essor, donc aller jouer avec eux n’était pas lié au fait qu’on gagne ou qu’on perde cette série. Je voulais jouer là-bas et vivre dans la Baie. » Kevin Durant

Le MVP 2014 a ensuite du donner le meilleur joueur avec qui il a joué durant sa carrière.

« C’est un match nul entre Steph Curry et Russ [Westbrook]. Ça se doit d’être un match nul. Parce que Russ, je n’ai jamais eu l’impression qu’il allait perdre un face-à-face. Je n’ai jamais eu à m’inquiéter pour Russ. Avoir un meneur qui me facilitait les choses comme ça, ça m’a rendu la vie plus facile. Et j’ai ressenti la même chose avec Steph, je sais pertinemment qu’aucun meneur ne veut le défendre. C’est comme s’il essayait de vous détruire par le scoring. » Kevin Durant

Après un oubli, Durant se ravise.

« Merde, et Klay [Thompson] aussi. Je dois mettre Klay avec ces deux-là. C’est un match nul entre ces trois parce qu’ils ont rendu ma vie beaucoup plus simple mentalement. » Kevin Durant