Kings : un transfert pour re-signer Bogdan Bogdanovic ?

Sans trop de surprise les Sacramento Kings se sont débarrassés de Dewayne Dedmon dans un deal avec les Hawks. Ils ont récupéré Alex Len et Jabari Parker mais le contrat de l’Ukrainien prendra fin cet été et Parker a une player option de 6.5 millions de dollars. Dans l’opération ils ont donc allégé leurs finances pour la free agency 2020.

Selon le NY Times ce deal aurait été motivé par la volonté des Kings de re-signer Bogdan Bogdanovic. Avant ce transfert, leurs finances ne leur permettaient sans doute pas de s’aligner sur une future offre faite au Serbe mais désormais les dirigeants seraient optimistes quant à leur capacité de le conserver.

A major motivation for the Kings' trade with Atlanta is re-signing Bogdan Bogdanovic … and league sources say Sacramento is indeed optimistic it has established the needed financial flexibility to match any offer sheet for the RFA-to-be and keep Bogdanovic in Sactown

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2020