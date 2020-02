Al Horford : « Il se passe des choses dans le vestiaires, mais on va garder ça pour nous »

Joel Embiid a beaucoup de mal ces temps-ci, et tous les Philadelphie Sixers souffrent. Les joueurs de Brett Brown restent sur trois défaites consécutives, et ne sont clairement pas en confiance avant d’aller défier les Bucks ce jeudi. Sentant que quelque chose ne va pas, le pivot camerounais des Sixers n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

« Comme je le dis de temps en temps, je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Je ne sais pas si je vais entrer en jeu, et si je vais avoir la balle ou non. Le spacing est un problème. Des fois, on joue vite et des fois on joue lentement. Mais au final, quand on y pense, le jeu se ralentit en playoffs et on essaie de se préparer pour ça. Ça devient un jeu beaucoup plus axé sur demi-terrain et c’est là où on a le plus de mal. J’espère qu’on va faire du meilleur boulot pour les prochaines rencontres. » Joel Embiid.