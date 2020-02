Les Clippers font tomber la pluie et dominent le Heat avec un record de franchise; Miami perd Jimmy Butler

36ème victoire de la saison pour les Clippers, la 3ème de rang. Ils ont dominé le Heat 128-111 pour conserver leur seconde place à l’Ouest.

Les Clippers ont construit leur succès sur leur belle circulation du ballon et une grosse adresse extérieure et un record de franchise à la clé : 24/54 de loin dont 6/13 pour Landry Shamet (23 points), 5/7 pour Paul George (23 points, 5 rebonds et 10 passes) et 4/10 de Kawhi Leonard (14 points, 7 rebonds et 9 passes). JaMychal Green en ajoute 4 et Moe Harkless 3. Difficile pour le Heat de rivaliser puisque les Clippers rentrent 50.6% de leurs shoots et perdent seulement 11 ballons. En face Miami shoote à seulement 43% dont 16/42 à 3-pts et perdent en plus Jimmy Butler, touché à l’épaule. Derrick Jones Jr. signe 25 oints à 10/12 et 9 rebonds tandis que Bam Adebayo compile 22 points à 9/15, 11 rebonds et 6 passes. Le 5 Floridien a été maladroit et Goran Dragic n’a pas été plus en réussite avec un 5/14 pour 13 points.

En première mi-temps le Heat a été en tête, prenant notamment 10 points d’avance dans le second quart grâce à Dragic, Jones et Adebayo. Les Clippers sont restés à distance respectable malgré un 8/27 de loin, menés à la pause, 58-55. La seconde période a été totalement à l’avantage des hommes de Doc Rivers, en démonstration. Ils ont trouvé systématiquement des positions ouvertes et ont réussi un impressionnant 16/27 à 3-pts après la pause. Ils ont passé un 21-4 en début de 3ème pour prendre les commandes et contrôler jusqu’à la fin du match à coup de banderilles. Miami a tenté de s’accrocher tant bien que mal et a repris un petit espoir en dernier quart lorsque Derrick Jones Jr. l’a mis à 6 points. Landry Shamet a alors enchaîné les paniers pour plier le match.