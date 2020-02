Trade : Les Sixers récupèrent deux joueurs des Warriors !

Désireux de se renforcer à la deadline, les Philadelphia Sixers ont fait affaire avec les Warriors selon Shams. Les Sixers récupèrent les extérieurs Alec Burks et Glenn Robinson III. En échange les Sixers envoient 3 seconds tours de draft : 2020 via Dallas, 2021 via Denver et 2022 via Toronto.

Ce n’est en aucun cas une surprise que Burks et Robinson III soient transférés, c’était attendu et ils ont été mis à l’écart lors du match ce soir. Burks va apporter du scoring en sortie de banc et Glenn Robinson III de la défense et un peu de shoot extérieur, enfin c’est ce que Philly espère.