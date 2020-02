Avec un super Jerami Grant, les Nuggets déroulent et restent seconds

Denver s’accroche à sa seconde place à l’Ouest en dominant logiquement les Detroit Pistons 115-98. La franchise des Rocheuses porte son bilan à 40-18 et à 23-7 à la maison.

L’homme du match est plutôt inhabituel puisqu’il s’agit de l’ailier remplaçant Jerami Grant, énorme. Il signe 29 points à 12/36 dont 3/5 à 3-pts alors que Jamal Murray et Nikola Jokic ajoutent 16 points chacun et Michael Porter Jr. 13 points à 6/9 et 8 rebonds. Denver shoote à un excellent 57.1% dont un 9/19 de loin pour compenser ses 18 ballons perdus. En face Detroit est bien moins en réussite avec 40.7% aux tirs dont un 15/41 de loin. Derrick Rose et Christian Wood terminent tous les deux avec 20 points, mais à respectivement 6/14 et 7/16. Sekou Doumbouya est une nouvelle fois en difficulté avec 3 points à 1/5.

Les Nuggets ont fait la course en tête quasiment de bout en bout et se sont détachés entre la fin du premier quart et le début du second avec un cinglant 20-5 pour se retrouver en tête 41-28. Les hommes de Mike Malone ne se sont pas vraiment jamais vraiment envolés, restant à une dizaine de points, mais jamais Detroit n’a semblé en mesure de les inquiéter.En contrôle, ils ont mis le coup de reins final en début de dernier acte avec un 9-0 dont tous les points ont été inscrits par Grant et Porter Jr.