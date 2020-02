Les Grizzlies ne devraient pas conserver Dion Waiters

Transféré du Heat aux Grizzlies dans le deal à 3 qui a envoyé Andre Iguodala au Heat, Dion Waiters ne devrait pas être conservé par les Grizzlies. Ces derniers devraient en effet négocier un buyout avec lui ou directement le couper.

Rappelons que l’arrière touche 12.1 millions de dollars cette saison et 12.6 la saison prochaine.

Memphis Grizzlies do not plan to keep guard Dion Waiters with a buyout or release on the horizon, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 6, 2020