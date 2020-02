Vlade Divac sur Dewayne Dedmon : « Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions »

Signé cet été pour 3 ans et 40 millions de dollars, Dewayne Dedmon a déjà quitté le navire Kings, après 6 mois très compliqué. Vlade Divac est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

« Je suis évidemment déçu pour moi, pour la franchise, et je suis sur de côté de Dedmon, que les choses n’aient pas fonctionné. Nous avions de bonnes intentions. Lui n’a pas trouvé la solution. Nous sommes contents d’aller de l’avant et nous souhaitons le meilleur à Dedmon. Sans aucun doute, ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. » Vlade Divac

Difficile de lui donner tort quand on regarde les stats du Dedmon période Kings. Le pivot a compilé seulement 5,1 points et 4,9 rebonds à 19,7% à trois points. Échangé à Atlanta contre deux seconds tours de draft, Sacramento a aussi pu récupérer Alex Len et Jabari Parker dans la transaction. Une bonne pioche selon le GM.

« Jabari est un joueur que nous avons beaucoup aimé durant ces deux dernières années, et finalement nous avons pu l’avoir dans l’équipe. Et Alex est un grand qui peut contrer, poser de bons écrans, prendre des rebonds. Ce sont des choses que nous devons améliorer dans cette équipe. » Vlade Divac

Via NBC Sports