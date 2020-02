Les Grizzlies coupent Dion Waiters !

Edit : Comme cela se murmurait jeudi, les Grizzlies ont décidé de couper Dion Waiters. Il n’y a pas eu de négociation pour un buyout et ils l’ont tout simplement coupé, ce qui veut dire que son salaire de 12.6 millions de dollars pour la saison prochaine comptera dans la masse salariale de la franchise.

A voir s’il pourra retrouver une franchise pour la fin de saison sachant qu’il est éligible pour les playoffs.

The Grizzlies have waived guard Dion Waiters, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Waiters will receive his pay for the remainder of this season and $12.6M in 2020-21.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2020