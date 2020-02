Afin de pouvoir officialiser le trade avec les Warriors d’Alec Burks et Glenn Robinson III, les Sixers ont transféré James Ennis, mais aussi coupé rey Burke.

Pas simple pour lui de s’imposer aux Sixers derrière Ben Simmons. Il a joué seulement 25 rencontres pour 5.9 points à 46.5% dont 42.1% à 3-pts t 2.1 passes.

Now, we know why Trey Burke is not in Milwaukee. I'm hearing he will be waived today. #Sixers

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 6, 2020