Transferts NBA : le recap de tous les trades avant la deadline

Comme on pouvait s’y attendre, ces dernières heures et ces derniers jours ça a beaucoup bougé en NBA et voici un recap complet de tous les transferts effectués depuis fin janvier

Echange entre les Clippers, Wizards et Knicks

Les Clippers reçoivent Marcus Morris et Isaiah Thomas

Les Knicks récupèrent Moe Harkless et un premier choix 2020

Les Wizards accueillent Jerome Robinson

Echange entre les Wolves et les Warriors

Les Wolves récupèrent D’Angelo Russell, Jacob Evans et Omari Spellman

Golden State Warriors reçoit Andrew Wiggins, un premier tour de draft 2021 protégé top 3 et un second tour 2021

Echange entre les Pistons et les Cavaliers

Andre Drummond part à Cleveland

Detroit récupère Brandon Knight, John Henson et un second tour

Echange entre le Heat, les Wolves et les Grizzlies

Miami reçoit Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill

Memphis accueille Gorgui Dieng, Dion Waiters et Justise Winslow

Les Wolves récupèrent James Johnson

Echange entre les Rockets et les Grizzlies

Jordan Bell atterrit à Memphis

Houston récupère Bruno Caboclo

Echange entre les Nuggets et Wizards

Denver accueille Jordan McRae

Shabazz Napier atterrit à Washington

Echange entre les Blazers et les Hawks

Atlanta reçoit Skal Labissière et 2 millions de dollars.

Echange entre les Clippers et les Hawks

Derrick Walton Jr. est envoyé à Atlanta

Los Angeles reçoit une somme d’argent

Echange entre le Magic et les Sixers

Orlando reçoit James Ennis.

Les Sixers récupèrent un second tour de draft.

Echange entre les Rockets, Nuggets, Wolves et Hawks

Clint Capela aux Hawks en compagnie de Nene

Robert Convington, Jordan Bell et un second tour aux Rockets

Malik Beasley, Juan Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt et un premier tour de draft (via Nets) à Minnesota

Nuggets reçoivent Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier et un premier tour des Rockets

Echange entre les Warriors et les Mavericks

Dallas reçoit Willie Cauley-Stein

Golden State récupère un second tour de draft 2020

Echange entre les Kings et les Blazers

Sacramento récupère Kent Bazemore, Anthony Tolliver et des seconds tours de draft 2024 et 2025

Portland accueille Trevor Ariza, Wendell Gabriell et Caleb Swanigan.

Echange entre le Thunder et les Mavericks

Oklahoma City reçoit Isaiah Roby

Dallas accueille Justin Patton

Echange entre les Wolves et les Hawks