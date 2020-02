Team LeBron ou Team Giannis ? Donovan Mitchell : « Je préférerais jouer avec Rudy »

All-Star pour la première fois cette année, Donovan Mitchell ne sait pas encore avec quels joueurs il fera équipe le 16 février prochain à Chicago. LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux capitaines de l’événement, feront leur « draft » jeudi soir parmi les 22 joueurs à sélectionner.

Une préférence ?

« Je préférerais jouer avec Rudy (Gobert) en fait. Je ne veux pas paraître ‘culcul’ en disant ça, mais sérieusement je trouve que ce serait cool qu’on puisse apprécier ce moment ensemble. Mais si on joue l’un contre l’autre, je pourrais prendre ma revanche pour France vs USA (victoire des Bleus 89-79 en 1/4 de finale de la Coupe du monde cet été avec 21 points et 16 rebonds de Gobert face à Mitchell et ses 29 points et 6 rebonds). » Donovan Mitchell