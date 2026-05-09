Victor Wembanyama : « Je suis taillé pour ça »

Wemby après sa perf’ historique dans le Game 3 :

« J’attends de vivre ce genre de moments depuis mon arrivée dans la ligue, vous savez, ces matchs à très haute intensité. C’est exactement ce que j’aime. La sensation que j’ai avant les matchs, cette excitation, cette chaleur dans le cœur… elle devient encore plus forte. Elle grandit à mesure que les matchs avancent. Je suis taillé pour ça. J’aime ça plus que tout. »

Le Français a signé 39 PTS, 15 REB & 5 BLK et San Antonio a repris l’avantage 2-1 dans ses demi-finales de conférence Ouest face à Minnesota.

« On a le talent, on a la profondeur. On n’a pas l’expérience, mais on s’en fout. »

via @NBAonPrime