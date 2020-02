Dillon Brooks : « Maintenant, on a un joueur qui veut jouer avec nous »

La jeune garde de Memphis peut sourire : non seulement elle est performante depuis le début de saison, donnant tort à Andre Iguodala, mais en plus l’ancien des Warriors a fait ses valises pour le Heat cette nuit, pendant que Justise Winslow a fait le chemin inverse. Et l’arrière Dillon Brooks est très heureux de cette arrivée.

« Maintenant, on a un joueur qui veut jouer avec nous et qui pense qu’on est fort. » Dillon Brooks.

Tout comme Ja Morant, qui n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu.

« Ça n’avait pas d’importance, c’est du passé. J’ai dépassé tout ça et on est impatient de jouer avec les gars qui seront sur le parquet. On gère le business, donc tout va bien. » Ja Morant.

La rotation des Grizzlies pourrait encore bouger, puisque Jae Crowder et Solomon Hill ont été informés juste avant le match qu’ils pourraient être transférés, et ils ont donc passé la rencontre en costume sur le banc.

« Je ne savais pas avant de voir les titulaires. Normalement, j’ai un handshake avec Jae et Solomon nous met dans la rencontre avant que ça commence. Donc je ne savais pas, je ne peux pas trop en parler non plus, je dois contrôler ce que je peux contrôler. C’est-à-dire aller sur le terrain et jouer au basket. Il faut leur donner beaucoup de crédits pour ce qu’on a maintenant. » Ja Morant.

Pas de trades au final pendant la rencontre, mais les deux hommes pourraient atterrir à OKC dans les heures à venir.

« J’aime ces gars. Ils nous ont aidés à construire ce qu’on a actuellement. Ça fait mal parce qu’on est proche d’eux, mais il faut avancer, gérer les choses qu’on peut gérer. On a eu un bon joueur en la personne de Justise. Je suis impatient qu’il arrive, s’adapte à notre jeu et fasse tourner la balle. » Dillon Brooks.

Malgré les absences de leurs deux vétérans, les Grizzlies se sont en plus imposés cette nuit (121 à 107) face aux Mavericks et affichent un bilan de 26 victoires pour 25 défaites.

