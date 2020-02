1ère depuis Wilt Chamberlain pour Giannis Antetokounmpo : « Les équipes se renforcent pour nous affronter »

Ces derniers jours plusieurs prétendants ont tenté de se renforcer pour mettre toutes les chances de leur côté dans leur quête du titre, mais les Milwaukee Bucks sont eux restés très discrets. Ils n’ont pas effectué le moindre trade pour le plus grand bonheur de Giannis Antetokounmpo.

« Je pense que beaucoup d’équipes récupèrent des joueurs de façon à pouvoir nous affronter et pouvoir mieux défendre sur nous. Mais je pense que nous sommes la meilleure équipe en NBA. Nous avons le meilleur bilan en NBA. Je pense qu’il ne devrait pas y avoir de changement. Dieu merci il n’y en a pas eu dans notre équipe. Je pense que les gars que nous avons et l’alchimie qu’il y a dans cette équipe sont incroyables. Les gars que nous avons jouent super bien. Ce sont des gars avec qui je suis allé à la guerre toute la saison et je suis content que nous ayons conservé la même équipe. » Giannis

Il faut dire qu’avec une 44ème victoire en 51 matchs, obtenue avec la manière face aux Sixers, les Bucks sont sur un rythme de 70 victoires. Giannis est en grande forme et a dominé Joel Embiid avec 36 points à 13/25, 20 rebonds et 6 passes. Il signe son 5ème match de suite à au moins 30/15/5, ce qui n’était pas arrivé depuis Wilt Chamberlain en 1965. Mais il n’est pas satisfait, loin de là.

« C’est fou. Je suis content que nous gagnions et nous jouions bien. Mais je peux être encore bien meilleur. Je peux être plus intelligent. Je peux être plus tranchant. Je peux faire de meilleures passes dans le timing, mettre des shoots à 3-pts et à 2-pts. C’est l’état d’esprit que j’ai. » Giannis

Cette nuit les Bucks ont fait parler une nouvelle fois leur défense en limitant les Sixers à moins de 40%, la 22ème fois que cela leur arrive cette saison.

« Ce soir ce qui ressort pour moi c’est la défense, que ce soit en termes d’activité et de longueur. Les deux équipes sont longues et athlétiques, mais nous avons contrôlé la raquette et les rebonds. » Mike Budenholzer

Via ESPN