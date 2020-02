Russell Westbrook : « Kobe était un mentor, un ami, un frère pour moi »

Né à Long Beach et passé par UCLA, Russell Westbrook était de retour à la maison jeudi soir à l’occasion de la visite des Rockets à Los Angeles. Une ville en deuil depuis la disparition tragique de Kobe Bryant le 26 janvier.

« C’est une bénédiction d’être sur le terrain, je ne prends rien pour acquis. Kobe était un mentor, un ami, un frère pour moi. À chaque fois que je mets un pied sur le terrain je pense à lui et ce sera comme ça pour le reste de ma carrière de basketteur. Chaque soir quand j’entre sur le terrain, mes pensées et mes prières lui vont à lui et sa famille. » Russell Westbrook

Homme du match pour Houston dans la victoire avec 41 points (17/28), 8 rebonds et 5 passes, le meneur est devenu le 3ème joueur de l’histoire après LeBron James et Oscar Robertson à cumuler au moins 20 000 points (46ème joueur de l’histoire à atteindre ce total), 7000 passes et 6000 rebonds en carrière, à seulement 31 ans.