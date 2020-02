Les Warriors transforment les contrats de Marquese Chriss et Ky Bowman et signent deux autres joueurs

Quelques mouvements aux Warriors après la deadline. Ils ont décidé de transformer les two-way contracts de Ky Bowman et Marquese Chriss, qui vont signer un contrat de plusieurs saisons. On ne connait pas les détails des contrats mais on peut penser qu’ils ne sont pas garantis pour la saison prochaine.

Dans le même temps, comme des spots se sont libérés dans l’effectif, Anthony Slater rapporte qu’ils vont signer deux autres joueurs : l’ailier Juan Toscano-Anderson et l’arrière Zach Norvell. JTA va parapher un contrat pour le reste de la saison alors que Norvell est signé pour 10 jours.

Non drafté à sa sortie de Marquette, Toscano-Anderson jouait avec les Santa Cruz Warriors depuis la saison 2018-19. 12.6 points, 9.2 rebonds, 2.6 passes et 1.3 interception.

Quant à Norvell il a débuté la saison avec les Lakers avant d’être coupé. Il jouait depuis aux South Bay Lakers où il tourne à 16 points à 40% à 3-pts.

Per source: Warriors signing Zach Norvell to a 10-day contract to fill another vacancy. He's a lefty scoring guard. Currently averaging 16 points per game in G-League, shooting 40 percent from 3. — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 7, 2020

The Warriors and two-way guard Ky Bowman have agreed to a multi-year NBA deal, league source tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2020