Darren Collison bientôt chez les Lakers ?

La fin du marché des transferts a été plutôt calme du côté des Los Angeles Lakers hier. Alors que plusieurs équipes ont décidé de se renforcer en vue de la post season, notamment les Clippers, aucun mouvement n’est venu modifier l’effectif des coéquipiers de LeBron James.

Mais leur recrutement pourrait ne pas être terminé pour autant. En effet, Darren Collison était présent hier soir au Staples Center à côté de la propriétaire Jeanie Buss, ce qui pourrait être le signe d’une prochaine venue chez les Lakers ? Le meneur dément.

« Je regardais juste le match, rien de plus. » Darren Collison

Selon ESPN, qui cite sa journaliste Ramona Shelburne, les Lakers chercheraient à recruter et l’ancien meneur des Pacers prévoirait de discuter avec sa famille et son agent d’un retour en NBA. Interrogé sur la possible arrivée de Collison, LeBron James botte en touche.

« Je n’aime pas parler de basket fiction. Je n’ai jamais été du genre à parler de basket fiction. Nous verrons ce qu’il va se passer, mais je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet. » LeBron James

Son arrivée est d’autant plus probable qu’il retrouverait son ancien coach à Indiana, Franck Vogel, avec qui il a passé deux saisons entre 2010 et 2012. Avec un roster complet, les Lakers devraient cependant couper un joueur de l’effectif pour faire une place à Collison. Âgé de 32 ans, le meneur tourne à 12.5 points et 5 passes de moyenne à 39% à trois points en carrière.