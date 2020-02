Portland récupère le tie-breaker face à San Antonio, Damian Lillard : « Ça nous donne une marge par rapport à eux »

En s’imposant 125-117 face au Spurs, Portland a réalisé un joli coup dans la course aux playoffs. Cette victoire a également permis à Portland de remporter le tie-breaker en cas d’égalité de bilan avec San Antonio en fin de saison. Auteur d’un match solide avec 26 points et 10 passes, Damian Lillard a mis en avant une victoire importante pour le groupe.

« Chaque match est important mais ce genre de matchs l’est encore plus parce qu’ils sont une équipe avec laquelle nous nous battons pour une place en playoffs. C’était le match pour le tie breaker, nous ne les jouons plus après donc ça nous donne une marge par rapport à eux [dans le classement]. » Damian Lillard

Le Franchise Player des Blazers décrit un groupe soudé qui tire dans le même sens.

« Les hauts, les bas, nous avons vécu tout ça ensemble et nous avons réussi à rester souder tout en restant concentrés sur notre objectif de playoffs. Je pense que c’est une bonne chose parce que tout le monde a apporté sa contribution et maintenant ça tourne en notre faveur. J’en suis plus que satisfait. » Damien Lillard