Les Hawks attendent beaucoup de Clint Capela : « On essaye de créer notre identité et de bien entourer nos jeunes »

Échangé avant la deadline à Atlanta en provenance de Houston, Clint Capela va beaucoup apporter du côté des Hawks, c’est une certitude. Atlanta est une des plus mauvaises défenses de la ligue et il est certain qu’un protecteur de cercle comme Capela devrait aider à remédier aux maux de l’équipe. Kevin Huerter explique d’ailleurs que les Hawks ont trop souvent laissé filer des matchs, car ils étaient incapables d’effectuer des stops défensifs dans les dernières minutes.

« Il y a eu beaucoup de matchs cette année où il nous a manqué des stops et de la protection de cercle supplémentaire dans le money time. » A déclaré Huerter. « Parfois, la capacité à switcher des postes 1 à 5 et faire différentes choses en défense va énormément nous aider. »

Lloyd Pierce n’a d’ailleurs pas hésité à dire que Capela ne suffira pas à arranger tous les problèmes défensifs des Hawks. Pour lui, Trae Young doit mieux contenir la pénétration. John Collins et Huerter ont encore besoin de s’améliorer sur le plan défensif. Cam Reddish et De’Andre Hunter doivent être plus disciplinés. Tout le noyau de jeunes va devoir se mettre au diapason en défense. Quoi qu’il en soit, ils pourront tout de même compter sur un dernier rempart défensif de qualité avec Capela.

Atlanta occupe la 28e place en termes de points concédés par possession et est la troisième plus mauvaise équipe aux rebonds défensifs. Capela devrait immédiatement remédier à cela.

« Il saute vraiment haut. » A déclaré Young. « Il a une grande présence défensive. Je me souviens quand nous avons joué contre lui et qu’il était sur le parquet, je savais quand il était là et quand il ne l’était pas. J’aime vraiment son jeu et je pense qu’il va beaucoup nous apporter. »

S’il y a un joueur à Atlanta qui se réjouit vraiment de cette arrivée, c’est bien Trae Young. Atlanta est une équipe de pick-and-roll, et maintenant elle ajoute un très bon pivot pour abuser de cette stratégie en sachant que John Collins est déjà présent. Lloyd Pierce est certain qu’en ajoutant Capela à son noyau de jeunes, l’équipe va réellement progresser. Et cela va aussi permettre beaucoup plus de flexibilité pour Young.

« On essaye de créer notre identité et de bien entourer nos jeunes. Nous avons un jeune noyau qui nous enthousiasme, et cela commence avec Trae parce qu’il est un peu la tête du serpent. » A déclaré Pierce. « C’est un meneur de jeu qui aime les grands joueurs qui peuvent se mettre dans le dos de la défense et mettre la pression sur la raquette. Si la défense n’avance pas, il peut jouer avec son floater. S’ils s’avancent sur lui, il peut envoyer des alley-oops. Capela a montré à Houston qu’il était très bon pour finir au cercle. L’ajout d’un gars comme Clint Capela est en partie dû au fait qu’on essaye à présent de bien entourer nos jeunes avec des vétérans de qualité. Nous allons encore développer notre jeune noyau. C’est ce qui est le plus important. C’est important parce que nous pensons que ce sont de très bons joueurs et qu’ils vont continuer à se développer. »

Capela a été une menace évidente dans la raquette et a été le destinataire de nombreuses passes lobées de James Harden ces dernières saisons. C’est important pour Atlanta, car elle est l’une des meilleures de la ligue pour les tentatives de tir dans la raquette et les points dans la peinture, et tout ça depuis l’arrivée de Lloyd Pierce au coaching. Les Hawks peuvent désormais aligner une raquette Collins – Capela et disposer de deux marqueurs intérieurs efficaces, mais aussi de deux très bons rebondeurs. Dans les matchs où les équipes vont cibler Trae Young, ce dernier pourra compter sur ses deux coéquipiers.

Ce coup va permettre à John Collins de se focaliser sur sa position initiale, celle d’ailier fort et notamment en défense où il se coltinait souvent les big men. Le fait d’avoir Collins et Capela donne aux Hawks une certaine flexibilité même s’il va falloir comprendre comment bien les faire jouer ensemble. Trouver la bonne combinaison à court et à long terme sera une tâche importante pour Pierce.

« Il peut y avoir des inquiétudes à ce sujet. » A déclaré Huerter. « Je pense que John a prouvé sa capacité à espacer le jeu. Nous n’avons pas eu trop l’occasion de jouer avec deux big men ensemble. John et Damian (Jones) n’ont pas joué des masses ensemble. J’ai l’impression que John a plus joué pivot qu’ailier-fort cette saison. Je pense que cela permettra à John de jouer à son vrai poste et de créer du spacing. Le jeu de John va ainsi être impacté, positivement bien sûr. Clint pourrait être le principal rolleur et finisseur près du cercle, mais nous verrons toujours John s’envoler près du cercle. »

Pour Trae Young, son front office fait les bons choix et il s’en réjouit. Il explique d’ailleurs qu’il est souvent interrogé par son GM, qui vient récolter son avis.