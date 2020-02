John Wall sera bien absent pour le reste de la saison : « Pourquoi on prendrait le risque d’une rechute ? »

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est désormais confirmé par les Washington Wizards : John Wall ne devrait pas rejouer de la saison. Le General Manager Tommy Sheppard l’a laissé échapper en parlant de Bradley Beal, avant de développer.

« Quand on aura John de retour l’année prochaine, ça sera plus facile pour Bradley… Je pense qu’on a toujours dit la même chose : on ne prévoit pas de le revoir cette année. Je pense que c’est plus juste pour John de gérer nos attentes comme ça. Il est sur le chemin du retour, mais il n’y est pas encore, et il n’est pas proche non plus, même si c’est beaucoup mieux que l’année dernière quand il s’est blessé. » Tommy Sheppard.