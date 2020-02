Steve Kerr : Les Wolves avaient besoin qu’Andrew Wiggins soit une star et nous n’allons pas lui demander d’être une star »

Alors qu’il se murmurait que les Warriors allaient sans doute conserver D’Angelo Russell jusqu’à cet été, juste avant la deadline ils ont appuyé sur la gâchette. Dans un deal avec les Wolves ils ont récupéré Andrew Wiggins. Un choix expliqué par Steve Kerr alors que le Canadien est une déception depuis son arrivée en NBA.

« Son poste dans cette équipe a du sens quand nous sommes au complet. Le gros vide dans le roster c’est au poste 2. Trouver des ailiers lors de la free agency ou la draft est vraiment difficile. En termes de position, ça a vraiment du sens. C’est un athlète électrique et nous voulons jouer vite. Il sera à l’aile et nous allons essayer de balancer le ballon devant. Nous allons lui demander de sprinter sur l’aile à chaque attaque. Il a la taille et la vitesse pour endosser ce rôle d’ailier. C’est super. Il a été dans une position difficile et les gens ne cessent de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes, donc nous allons voir ce que nous pouvons faire et ce qu’il peut faire avec ce groupe de gars qui ont eu du succès. » Kerr