Lauri Markkanen prêt à quitter Chicago si sa situation ne s’améliore pas ?

C’est une saison loin d’être simple pour Chicago et son ailier fort Lauri Markkanen. Après deux premières saisons pleines d’espoirs, le finlandais traverse une période compliquée depuis le début de l’exercice 2019-2020. Il est même difficile de ne pas parler de régression tant le niveau affiché par le Finnisher semble loin de celui qu’il avait la saison passée.

Alors qu’il produisait 18,7 points et 9 rebonds par match sur l’exercice précédent, Markkanen tourne cette année à 15 points et 6,5 rebonds de moyenne. Des chiffres révélateurs que l’on ne peut pas seulement expliquer par des soucis physiques. Une statistique est intéressante à noter. Le finlandais ne shoote plus que 12 fois dans une rencontre en moyenne (dont plus de la moitié depuis le parking), contre 15,3 la saison passée. Alors, cela vient-il des systèmes mis en place par Jim Boylen ou d’un manque d’agressivité de l’ailier fort ?

Ce que l’on sait, c’est que d’après le Chicago Sun Tribune, Markannen ne serait pas satisfait par cette situation et pourrait envisager de quitter Chicago si les choses restent en l’état. Le numéro 24 avait récemment fait part, publiquement, de sa volonté d’avoir un rôle plus important en attaque.

Alors que son contrat rookie se termine après la saison 2020-2021, des choses devront changer à Windy City si les Bulls veulent conserver leur pépite.

Via Clutch Point