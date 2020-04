Les Pistons, champions en 2004, auraient-ils gagné plus de titre s’ils avaient drafté Carmelo Anthony à la place de Darko Milicic en 2003 ? On avait déjà l’opinion de Melo et Ben Wallace sur le sujet, voici désormais celle de Larry Brown.

« Si on avait drafté Carmelo, on aurait gagné bien plus de titres je pense. Il aurait été une superbe addition à notre équipe. Et il aurait été entouré d’excellentes personnes, des gars qui sont ouverts et honnêtes avec toi, qui veulent te voir réussir. Et quand tu rentres dans une pièce où il y a Ben Wallace, Rasheed Wallace, Chauncey Billups, Rip – qui est tellement sous-estimé – tu t’adaptes. Et je pense que ça aurait été le cas pour Carmelo. » Larry Brown via SiriusXM NBA Radio