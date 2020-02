Marcus Morris transféré aux Clippers dans un deal à 3 équipes; Isaiah Thomas encore tansféré

Edit : On connait enfin les détails du deal entre les Knicks et les Clippers et il inclut aussi les Wizards.

Les Clippers reçoivent Marcus Morris et Isaiah Thomas

Les Knicks récupèrent Moe Harkless et un premier choix 2020

Les Wizards accueillent Jerome Robinson

The Clippers, Knicks and Wizards have agreed to a three-team trade that will land Marcus Morris and Isaiah Thomas with the Clippers, league sources tell ESPN. Jerome Robinson will join the Wizards, Moe Harkless and a 2020 first-round pick to the Knicks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

20h10 : Ca chauffé depuis quelques heures, c’est fait selon Shams. Marcus Morris est transféré aux Clippers en échange de Moe Harkless (contrat expirant), et d’autres atouts qui sont en train d’être finalisés.

On parlait tout à l’heure de Mfiondu Kabengele, Terance Mann et d’un premier tour de draft 2020. On devrait rapidement savoir ce que les Clippers envoient également dans le deal.

Les Lakers étaient aussi très intéressés par Morris mais ils ont clairement annoncé aux Knicks qu’ils ne voulaient pas inclure Kyle Kuzma.