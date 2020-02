Avec un super duo Sandrine Gruda – Marine Johannès, les bleues se qualifient pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! 

C’est fait ! Après leur victoire face à l’Australie en début de TQO les bleues avaient déjà quasiment validé leur billet et cette fois c’est officiel après la victoire sans souci face aux Brésil. Il fallait terminer dans les 3 premières sur ce tournoi à Bourges regroupant 4 équipes et ça a été une formalité comme prévu.

Les bleues l’emportent 89-72 dans le sillage d’un super duo Sandrine Gruda (26 points à 12/14 et 8 rebonds)- Marine Johannès (17 points à 5/9 dont 3/5 à 3-pts, 4 rebonds et 3 passes). Les filles de Valérie Garnier ont parfaitement entamé la rencontre en étouffant l’attaque brésilienne pour prendre les commandes 21-7. Le Brésil a profité d’un relâchement français pour faire un petit run et entretenir l’espoir après un quart 22-15. Sous l’impulsion d’une Sandrine Gruda intenable, auteur de 16 points à 8/8, les Français menaient logiquement 38-27 à la pause.

Au retour des vestiaires les Brésiliennes ont retrouvé un peu d’adresse et ont fait un retour à seulement 4 unités, 40-36. Les bleues n’ont pas paniqué et Héléna Ciak, Gruda et Johannès les ont remises dans la bonne direction avec un 20-10 pour conclure le quart avec un avantage 60-46. Dans le dernier acte, elles ont tranquillement déroulé.