Les Suns inactifs lors de la trade deadline; James Jones : « Je ne voulais pas rompre la continuité »

Cet été, James Jones, le General Manager des Suns, a pas mal fait évoluer l’effectif de sa franchise. Mais lors de la trade deadline, le six février, il est resté complètement inactif.

« La trade deadline, la draft, la free agency… sont des opportunités de progresser. Donc il faut avoir ça en tête quand on est en plein dedans, c’est juste une manière d’améliorer l’équipe. Au final, ce qu’on contrôle le plus c’est comment nos joueurs progressent, et comment on joue. Je me suis juste reconcentré sur comment on progresse et comment on joue. J’aime notre équipe, je suis encouragé par les progrès que l’on a faits. Nous nous concentrons désormais sur la deuxième partie de la saison, et j’ai le sentiment qu’on est en train de construire quelque chose, je ne voulais pas rompre la continuité. C’est la principale raison pour laquelle nous n’avons touché à rien. Nos joueurs sont en train de progresser, ils sont encore en plein dans cette phase. Il y a encore de l’irrégularité, mais ça va venir. Quand Devin Booker, Deandre Ayton, Kelly Oubre Jr, Mikal Bridges ou encore Ricky Rubio sont en forme, ils font ce qu’on leur demande de faire. C’est une manière amusante de jouer au basket, la balle tourne et ça nous met en position de gagner. C’est ce qui est encourageant avec cette équipe et c’est la raison pour laquelle chaque soir, quand on va sur le terrain, on a une chance de gagner. Les joueurs croient également en ça, et c’est le plus important. » James Jones.

Ce qui ne veut pas dire que l’ancien joueur n’a pas écouté les offres.

« Il faut être discipliné pendant la trade deadline, prendre un peu la température de la ligue pour trouver les plans des autres équipes à court et long terme, et comment elles essaient de se placer pour entrer en compétition avec vous. Il faut faire ses devoirs. On s’est juste assuré qu’on répondait à tous les coups de fil. On a parlé aux autres franchises, et souvent on a juste écouté. On a écouté beaucoup d’offres, et au final on était excité de ce qu’on avait. » James Jones.

Le problème, c’est que l’horloge tourne pour les Suns, au rythme de la patience de Devin Booker, qui n’a toujours pas participé aux playoffs depuis le début de sa carrière.

« Devin fait partie de la culture qu’on essaie de construire, c’est une immense partie même. Comme chaque joueur de notre équipe, ils doivent tous y contribuer. On va aussi loin que peuvent nous emmener nos joueurs. Ce qu’on a fait par le passé, et ce qu’il s’est passé doivent nous donner des leçons sur la manière de construire pour aller de l’avant. Il a été bon, et il sait que notre objectif est de créer un environnement qui va permettre de gagner, et ce à un haut niveau. C’est ce qu’il veut, c’est ce qu’on veut. Donc on est tous sur la même longueur d’onde. » James Jones.

Et pour les fans qui se plaignent que les Spurs n’ont pas bougé à la trade deadline, le General Manager a un message pour eux.

« Notre but, c’est de gagner et on va continuer de se concentrer chaque jour pour améliorer cette équipe et nous mettre en position de gagner régulièrement. On va dans cette voie et on y arrivera. » James Jones.

Les Suns sont pour le moment douzièmes à l’Ouest avec 20 victoires et 31 défaites.

