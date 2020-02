Kyle O’Quinn aimerait être coupé par les Sixers

Ca a bougé aux Sixers ces derniers jours avec des joueurs échangés et coupés mais il y en a un qui est encore là et qui aurait bien voulu faire partie de ces joueurs qui ont fait leurs bagages si on en croit The Inquirer. En effet, le vétéran Kyle O’Quinn aurait voulu être coupé hier de façon à pouvoir retrouver une équipe. Mais les Sixers ont finalement décidé de couper le jeune Jonah Bolden.

Toutefois si les Sixeres recrutent un joueur durant la période des buyout il faudra libérer une place et O’Quinn serait alors sans douté remercié. Il est à noter que pour qu’un joueur puisse être éligible à jouer les playoffs avec une autre équipe, il doit être coupé avant le premier mars.

Cette saison l’intérieur tourne à 3.5 points à 50%, 3.7 rebonds et 1.5 passe en 10 minutes sur seulement 22 rencontres.

If the Sixers find a player on the buyout market, they would have to waive one of their players to create a roster spot. https://t.co/wcOX4gbf4l

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 7, 2020