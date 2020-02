Koby Altman : « Ajouter un talent de cette magnitude c’est quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer »

A l’approche de la deadline le transfert d’Andre Drummond semblait de moins en moins probable, mais les Cavaliers et les Pistons ont surpris tout le monde en trouvant un accord. Les Cavaliers ont envoyé Brandon Knight, John Henson et un second tour de draft pour récupérer le pivot, un choix étrange de la part de la franchise de l’Ohio même si l’offre est très faible.

« C’est un joueur que nous avons toujours convoité. Il nous donne une dimension que nous n’avions pas eue depuis un bon bout de temps. Nous avons trouvé que c’était une opportunité incroyable pour notre franchise et nos joueurs de jouer aux côtés d’Andre. Je pense que tout le monde est très excité de l’accueillir à bras ouverts et est impatient de prendre du plaisir lors de ces 30 derniers matchs. » Koby Altman

Les Cavaliers ne sont surtout pas certains de pouvoir le conserver puisqu’il possède une player option de 28.75 millions de dollars. Mais les Cavs pensent que cela vaut le coup de tenter ce pari.

« Pour nous, en termes d’âge et de ce qu’il apporte à notre équipe, nous voyons sans aucun doute sur le long terme. Évidemment il a une player option et s’il active, ça ira au vu de notre cap space. Il n’y a pas de meilleure façon de dépenser de l’argent que sur Andre Drummond s’il active sa player option. Donc player option ou non, nous avons de la flexibilité pour l’avenir, mais je pense que lors de cette trentaine de rencontres, il va vraiment adorer jouer avec nos arrières et Kevin Love, donc nous verrons. » Altman

Altman a insisté sur l’opportunité unique de récupérer un joueur de ce calibre.

« Ajouter un talent de cette magnitude c’est quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer. Puis son âge est parfait pour notre projet. Il a 26 ans donc je pense qu’il va s’intégrer à nos jeunes joueurs et colle au projet, donc quand l’opportunité s’est présentée, nous avons sauté sur l’occasion. » Altman

Maintenant il reste une trentaine de rencontres pour le convaincre de rester et ce ne sera sans doute pas simple puisque le pivot a clairement eu du mal à encaisser la nouvelle du trade.

« Évidemment c’est un choc quand tu es transféré d’une équipe avec qui tu étais depuis très longtemps, mais c’est une nouvelle opportunité pour lui et je pense que cela va motiver encore plus Andre Drummond, alors qu’il fait déjà des choses incroyables. » Altman

