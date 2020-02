Les Clippers coupent Isaiah Thomas

Edit : Selon Shams c’est fait, les Clippers ont coupé le meneur Isaiah Thomas.

6 février : Isaiah Thomas continue de passer de franchise en franchise, utilisé comme vulgaire monnaie d’échange. Transféré par les Wizards aux Clippers dans le deal de Marcus Morris, The Athletic rapporte qu’il ne va pas être conservé par la franchise californienne. Il devrait donc se retrouver sur le marché très rapidement.

Cette saison le meneur de jeu tournait à 12.2 points à 40.8% dont 41.3% à 3-pts, 1.7 rebond et 3.7 passes en 23.1 minutes sur 40 matchs.

The Clippers will not be keeping Isaiah Thomas, acquired today from Washington in three-team deal with Knicks that brought Marcus Morris to LA and send Moe Harkless/picks to NYC, per league source.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 6, 2020