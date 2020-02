En feu, les Wolves new look pulvérisent les Clippers ! Fin de série avec des records de franchise à la pelle

Première réussie pour les Wolves version post-deadline malgré l’absence de plusieurs recrues, dont D’Angelo Russell. Sur 13 défaites de rang, on ne donnait pas cher de leurs chances face aux Clippers mais ils s’imposent 142-115 devant leur public !

Pour sa première aux Wolves Malik Beasley signe sont tout premier double-double en carrière avec avec 23 points à 8/19 dont 7/13 à 3-pts, 10 rebonds et 4 passes alors que Jordan McLaughlin établit son record en carrière avec 24 points à 11/15 dont 2/4 à 3-pts et 11 passes. Karl-Anthony Towns ajoute 22 points à 9/13 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds et 9 passes alors que Juan Hernangomez inscrit 14 points à 3/3 à 3-pts et James Johnson 15 points à 2/3 de loin. Les Wolves ont justement construit leur succès sur leur adresse de loin avec un incroyable 26/44, record de franchise (10 joueurs inscrivent un 3-pts, record de franchise) pour 54.7% aux tirs et un record de saison de 39 passes décisives. Les Clippers n’ont rien pu faire avec leur 9/26 à 3-pts et les 29 points à 8/17 de Kawhi Leonard et les 21 points à 8/20 de Paul George.

Les Wolves ont réalisé une énorme première mi-temps avec un 15/25 à 3-pts pour inscrire pas moins de 81 points, nouveau record de franchise en une mi-temps, avec notamment 20 points de Beasley qui a planté 11 points sur un passage de 78 secondes en second quart. Ils se sont retrouvés largement en tête 81-59 face à des Clippers impuissants, qui ont encaissé leur plus grand nombre de points en une mi-temps cette saison. Les Wolves ont ensuite déroulé, comptant jusqu’à 26 points d’avance, les Clippers ne réduisant jamais l’écart à moins de 17 unités.