There’s no place like home : Philly retrouve la victoire avec un duo Korkmaz (career-high) – Simmons; Pas d’Embiid en 2ème MT

Revenus d’un road trip de 4 matchs bredouilles, les 76ers ont retrouvé leur salle et la victoire cette nuit, 119-107 aux dépens des Grizzlies. Furkan Korkmaz a battu son record en carrière pour l’occasion avec 34 points à 13/17 (7/9 à 3-points), 6 rebonds et 4 passes en sortie de banc alors que Ben Simmons a signé 22 points à 9/14, 4 rebonds et 10 passes.

Souffrant au niveau du cou, Joel Embiid n’a pas joué la seconde mi-temps et a terminé à 10 points et 10 rebonds en 16 minutes. Philadelphie (32-21) est désormais à 23-2 à domicile cette saison. Ja Morant a été le meilleur marqueur de Memphis avec seulement 15 points (4/12, 3 rebonds, 6 passes), et l’équipe tombe pour la 4ème fois en 17 rencontres seulement. Ni Glenn Robinson III ni Alec Burks n’ont participé à leur premier match avec les 76ers depuis leur transfert de Golden State.

À la pause, Korkmaz était déjà à 20 points à 8/9 dont 4/5 à 3-points, et Philly menait 58-44. Simmons a marqué 5 de ses 16 points du 2ème quart-temps dans les 40.9 dernières secondes de la 1ère mi-temps, dont 2 lancers-francs. L’absence d’Embiid pour le reste de la rencontre n’a pas gêné les locaux, à l’image d’un dunk de Matisse Thybulle pour creuser l’écart 74-51 à 7’28 de la fin du 3ème quart, sur un service de Simmons. L’Australien a ensuite volé un ballon à Kyle Anderson avant de s’envoler pour un dunk à 2 mains qui a donné 25 points d’avance aux siens. L’écart est monté jusqu’à 33 points en faveur des Sixers (53.3%).