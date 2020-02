Une pluie de 3-points s’abat sur Miami à Sacramento, les Kings en forme !

5ème victoire en 7 matchs pour les Kings de Bogdan Bogdanovic (23 points à 6/13 à 3-points), Buddy Hield (21 points à 7/16, 7 rebonds, 5 passes), De’Aaron Fox (16 points à 6/15, 8 passes) et Nemanja Bjelica (15 points à 5/7, 6 rebonds, 8 passes), vainqueurs 105-97 de Miami cette nuit avec une grande réussite à 3-points (19/44 contre 12/40).

Les deux équipes sont désormais à un partout cette saison. Jimmy Butler absent (épaule), Bam Adebayo et Duncan Robinson se sont illustrés avec respectivement 26 points et 7 rebonds et 18 points, 5 rebonds et 6 passes pour le Heat (2ème défaite d’affilée).

Menés alors qu’ils étaient devant 52-50 à la pause, les Kings ont pris le contrôle des opérations au milieu du 3ème quart-temps. Harry Giles a réussi une claquette puis Bjelica et Bogdanovic ont planté deux 3-points avant d’être imités par Hield avant que Fox n’intercepte un ballon pour filer au layup. Après ce run qui leur a permis de mener 83-76 après trois quarts-temps, les Kings en ont rajouté une couche dans le dernier quart en prenant jusqu’à 17 points d’avance.