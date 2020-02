Fin de série pour Giannis Antetokounmpo mais les Bucks font parler leur collectif et leur défense

45ème victoire de la saison pour les Bucks, qui dominent logiquement et sans souci le Magic d’Orlando sur le score de 111-95. Ils confortent ainsi leur première place en NBA avec seulement 7 défaites alors qu’Orlando a toujours du mal avec 22 victoires et 31 défaites.

Comme souvent les Bucks ont fait parler leur collectif avec 4 des 5 titulaires à au moins 18 points dont 23 à 9/13 dont 5/5 à 3-pts pour Brook Lopez, 21 points à 8/15 dont 3/8 à 3-pts, 13 rebonds et 6 passes pour Khris Middleton, 18 points, 18 rebonds et 9 passes de Giannis Antetokounmpo et enfin 18 points et 8 passes d’Eric Bledsoe. Le banc n’a même pas eu à briller et si les Bucks shootent à seulement 4502% dont un 15/39 de loin, la défense a largement fait le boulot pour leur faciliter la tâche. Les Floridiens sont limités à 37.8% dont un mauvais 10/40 à 3-pts. Nikola Vucevic surnage avec 21 points à 10/20, 14 rebonds et 6 passes, mais 0/7 à 3-pts alors qu’Evan Fournier ajoute 14 points à 5/14 dont 4/9 à 3-pts et Terrence Ross 20 points à 7/14. Aaron Gordon shoote lui à 2/12 dont 0/6 à 3-pts pour 7 points, 9 rebonds et 5 passes.

Giannis a échoué dans sa quête de devenir le premier joueur de l’histoire à signer 6 matchs de suite à au moins 30 points, 15 rebonds et 5 passes, mais cela n’a pas empêché les Bucks de maîtriser leur sujet en menant de bout en bout. Missleton a donné le ton avec d’entrée un tir à 3-pts qui a mis les siens aux commandes jusqu’au buzzer. Orlando s’est accroché en première mi-temps, mais a fait la course derrière comptant entre 2 et 3 possessions de retard jusqu’à un violent coup d’accélérateur des locaux. À cheval entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde, ils ont passé un violent 15-0 alors qu’Orlando a connu pas moins de 6 minutes et 45 secondes sans le moindre point. L’écart est ainsi passé à 25 points, 71-46. Milwaukee a ensuite tranquillement déroulé jusqu’au buzzer malgré un retour à une dizaine de points du Magic, qui n’a jamais été très menaçant.