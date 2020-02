Les bons débuts d’Andrew Wiggins aux Warriors insuffisants face aux Lakers de LeBron James

Battus face aux Rockets, les Los Angeles Lakers ont rebondi à San Francisco face à des Warriors new look, menés par Andrew Wiggins, auteur d’une belle première (24 points à 8/12 dont dont 3/4 à 3-pts et 5 interceptions). Les Californiens l’emportent dans la douleur 125-120, résistant au retour des locaux en dernier acte.

LeBron James a mené la danse avec 22 points à 7/17 dont 3/8 à 3-pts, 8 rebonds, 11 passes (et 7 ballons perdus), en compagne d’Anthony Davis (27 points à 9/14, 10 rebonds, 4 passes et 3 interceptions) et Avery Bradley (21 points à 7/11 dont 5/7 à 3-pts). Les Lakers perdent 24 ballons, mais compensent en rentrant 52.4 de leurs tentatives dont un excellent 14/29 ) 3-pts et 12 rebonds offensifs. En face Marquese Chriss sort aussi un gros match avec 26 points à 12/15 et 9 rebonds tandis que Jordan Poole ajoute 19 points en sortie de banc. Les Warriors shootent à 51.7% dont 13/32 à 3-pts, mais perdent 18 ballons et rentrent 10 lancers de moins.

Les Lakers ont fait la course en tête la majeure partie de la rencontre après avoir encaissé un 6-0 pour démarrer. Ils ont rapidement pris les commandes et ont fait un mini-break en fin de premier quart dans le sillage de 2 tirs à 3-pts de Rondo pour un 8-0. Ils ont ensuite conservé un matelas d’une dizaine de points d’avance en second quart avant d’accélérer au début de la seconde mi-temps avec un 13-0 grâce à Green Bradley et LeBron pour mener de 20 points 79-59. On pensait le match plié, mais les Warriors ont grappillé petit à petit leur retard pour revenir à seulement 5 points à 3’13 de la fin puis dans la dernière minute. Mais à 16.7 secondes du terme, LeBron a planté un gros tir à 3-pts qui a plié le match.