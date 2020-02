Les Raptors se font une énorme frayeur mais continuent : 14 de suite !

Et de 14 pour les Raptors ! Ce fut dur, mais les champions en titre portent leur série record de victoires à 14 en dominant sur le fil les Nets devant leur public 119-118 malgré une dernière possession où ils ont eu très chaud. Ils confortent leur seconde place à l’Est avec 39 victoires et 14 défaites alors que Brooklyn continue de piétiner avec 23 succès et 28 revers.

Fred VanVleet a été le grand artisan de ce succès avec 10 de ses 29 points (11/20 dont 4/9 à 3-pts et 6 passes) en dernier quart alors que Terrence Davis (7/15 dont 5/8 à 3-pts et 8 rebonds) et Pascal Siakam (9/22 dont 0/5 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes) ajoutent 20 points chacun en l’absence de Kyle Lowry. Matt Thomas a été précieux en sortie de banc avec son record en carrière : 15 points pour un 10ème succès de suite à la maison des Raptors face aux Nets et un 18ème lors des 19 derniers matchs entre les deux équipes. Les champions shootent à 47.4% dont un 14/35 de loin et ne perdent que 7 ballons. En face malgré un super duo Caris LeVert (37 points à 12/18 dont 6/7 à 3-pts) – Spencer Dinwiddie (21 points à 8/17 dont 2/6 à 3-pts, 6 rebonds et 11 passes), les Nets ont moins de réussite avec 44.6% dont 16/34 de loin.

Après 12 premières minutes équilibrées lors desquels les Nets ont viré en tête 36-33, ces derniers ont raté 7 shoots de suite pour commencer le second quart, ce dont les Raptors ont profité. Grâce à 11 points de Thomas dans le quart et 8 de Siakam, les Raptors ont pris les commandes 66-54 à la pause à la faveur d’un 33-18 dans le quart. Les Canadiens ont conservé leur matelas dans le 3ème sous l’impulsion des 20 points du duo Davis – FVV pour entamer le dernier quart en tête 100-88. On pensait que les champions allaient pouvoir tranquillement dérouler, mais avec un Caris LeVert intenable, auteur de 15 points à 6/7 dans le quart, les Nets ont recollé alors que seul VanVleet trouvait des solutions pour tenter de repousser les visiteurs. LeVert a fini par égaliser en scorant sur 3 possessions de suite avec 35 secondes à jouer. Siakam a rentré un de ses deux lancers et les Nets ont eu une occasion de l’emporter, mais le tir à 3-pts de LeVert a rebondir sur l’arceau et Joe Harris a raté le layup après le rebond offensif.