Jamal Murray cartonne encore à Phoenix : « J’adore cette salle, je vais me trouver un endroit ici pour l’été »

Jamal Murray a un petit faible pour Phoenix. Après avoir marqué 28 points sur le parquet des Suns fin décembre, l’arrière des Nuggets a fait encore mieux hier soir puisqu’il a planté pas moins de 36 points à 14/17 aux tirs dans la victoire des siens 117-108. Une victoire qui permet à Denver de sweeper les Suns.

Après le match, il semblait satisfait de la prestation de son équipe, et admet se sentir à l’aise sur le parquet de Phoenix.

« J’adore cette salle, je ne sais pas pourquoi… Il faudrait que je me trouve un endroit ici pour l’été. J’ai juste rentré mes tirs. J’étais dans le rythme. Je n’allais rien forcer. J’ai commis cinq pertes de balles donc je suis un peu déçu par rapport à ça, mais nous avons joué relâché. Nous ne nous sommes pas mis de pression. » Jamal Murray

Une prestation soulignée par son coach, Mike Malone, qui met en avant son efficacité.

« Maintenant, il ne force pas les choses, il prend ce que la défense lui donne. Beaucoup de gars peuvent marquer 36 points, mais peuvent-ils le faire aussi efficacement qu’il l’a fait ce soir ? C’est à mettre à son crédit. Ça a été une grosse, grosse soirée pour lui. » Mike Malone

Avec cette victoire, Denver continue de s’accrocher à la 2e place de la conférence ouest et accueillera San Antonio et les Lakers avant la coupure du All Star Game.

Via ESPN et Denver Post