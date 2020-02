Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, deux amis à Minny : « Ça va être effrayant pour les adversaires »

La bromance peut enfin commencer du côté du Minnesota. Après de longues négociations, D’Angelo Russell va bien retrouver son grand ami Karl Anthony Towns chez les Wolves.

Interviewé par le Star Tribune, KAT a même encore du mal à réaliser.

« C’est surréaliste de penser qu’au lieu de juste se parler au téléphone ou jouer aux jeux vidéos ensemble et de parler de nos équipes respectives, maintenant nous ferons ça tous les jours ensemble. Il n’a jamais été qu’un simple ami pour moi, c’est un frère. Nos familles sont tellement liées et connectées. Ça va être vraiment amusant de pouvoir être avec quelqu’un que j’appelle non seulement mon frère, mais mon sang. »

Pour l’ancien meneur de la baie, c’est évidemment le même sentiment de bonheur qui prédomine.

« Une fois descendu de l’avion, j’ai tout de suite ressenti l’amour. Je me sentais déjà comme à la maison. Je vais me répéter mais c’est fou pour moi de me réveiller et de voir la situation dans laquelle je suis. De ressentir l’amour de quelqu’un qui me voulait ici. C’est un moment surréaliste pour moi. » D’Angelo Russell