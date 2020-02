Jrue Holiday, décisif dans les derniers instants face à Indiana, : « Je crois que je me sentais bien, pas vrai ? »

Les Pelicans ont décroché une belle victoire hier soir sur le parquet d’Indiana, qui leur permet de poursuivre leur série de 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Les hommes de La Nouvelle-Orléans ont été amenés par Jrue Holiday, auteur de 14 de ses 31 points dans les dernières 2’30.

« J’ai juste une passion pour ce jeu, déclare le meneur. Quand vous êtes chaud et que vous continuez d’y aller, parfois c’est le genre de chose qui se passe. Je crois que je me sentais bien, pas vrai ? Nous avons connu pas mal de difficultés cette année et c’est la que nous avons retrouvé une identité. Être capable de se surpasser avec deux de nos principaux gars absents, c’est une grosse victoire. » Jrue Holiday

Malgré les absences combinées de Brandon Ingram et Zion Williamson, les Pelicans ont réussi à trouver des solutions, notamment grâce à JJ Redick, venu du banc, avec 23 points. Pour le coach, Alvin Gentry, c’est avant tout une victoire d’équipe, même s’il a tenu à féliciter son meneur All Star.

« Je dirai que c’est notre plus belle victoire collective jusqu’à présent. Je pense que tout le monde a contribué et chacun a donné un coup de pouce. (Sur Holiday) À la fin, il a fait exactement ce que nous avions besoin qu’il fasse. Il a été agressif, a mis le ballon dans la peinture, et visiblement il a mis quelques tirs. » Alvin Gentry

Toujours dans la course pour une place en playoffs, les Pelicans recevront Portland et Oklahoma City avant la messe annuelle du All Star Game. Pour Lonzo Ball, il faut prendre un match après l’autre.

« Chaque victoire est importante. Nous essayons de prendre un match après l’autre, sans regarder trop loin. Nous savons que la route sera difficile pour nous donner une chance [de playoffs]. » Lonzo Ball

Via ESPN et TheAthletic