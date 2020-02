Jrue Holiday écœure les Pacers dans le money time et les enfonce; New Orleans garde espoir

Les Pelicans ne baissent pas les bras et gardent un petit espoir dans la course aux playoffs grâce à un joli succès acquis à Indianapolis sur le score de 124-117 grâce à un super Jrue Holiday. Avec ce second succès de suite ils portent leur bilan à 22 victoires et 31 défaites et pointent à 4.5 matchs des Grizzlies, 8èmes, ce qui leur laisse un espoir pour la dernière ligne droite.

En l’absence de Brandon Ingram et Zion Williamson, les deux meilleurs scoreurs de l’équipe, Holiday a pris les choses en main face à ses deux frères avec 14 de ses 31 points dans les dernières 2’26 du match dont le tir à 3-pts qui a mis les siens définitivement en tête. Holiday signe 31 points à 10/22 dont 4/7 à 3-pts, 6 rebonds, 10 passes et 3 interceptions, bien aidé par les 23 points à 7/14 de JJ Redick et les 15 points de Derrick Favors et Lonzo Ball. Les Pelicans shootent à 46.3% dont un 15/38 de loin et prennent pas moins de 16 rebonds offensifs contre seulement 2 aux Pacers, la clé du match. Ces derniers sont en grande difficulté depuis le retour de Victor Oladipo (absent cette nuit) avec 5 défaites de rang malgré 26 points à 9/13 dont 3/5 à 3-pts de Jeremy Lamb et 22 points à 9/12 de TJ Warren. Domantas Sabonis compile lui 16 points à 7/12, 8 rebonds et 6 passes tandis que Malcolm Brogdon ajoute 17 points à 6/14, 8 rebonds et 6 passes

Menés de 12 points en second quart les Pelicans sont revenus entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde puis les deux équipes ne se sont pas lâchées. Aucune n’a pris plus de 2 possessions d’avance jusqu’au money time. Moment choisi par Holiday pour plier l’affaire. A 108-108 il a planté un premier 3-pts avec 2’26 à jouer, puis un nouveau pour un 12-2 qui a fait passer le score à 120-110 après 2 lancers.