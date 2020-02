Les Rockets auraient tenté de récupérer DeAndre Jordan

Sans trop de surprise les Houston Rockets ont été actifs lors de la deadline et ils ont obtenu ce qu’ils semblaient chercher en priorité : un défenseur extérieur pour pouvoir jouer petit et switcher sur tout. Robert Covington est arrivé dans un trade à 3 et Clint Capela a fait ses valises. Selon Woj ils auraient également essayé de récupérer un pivot.

« Les Rockets ont essayé d’engager des discussions avec les Nets au sujet de DeAndre Jordan lorsqu’ils travaillaient sur le trade à 4 équipes et 12 joueurs. Une fois qu’un accord a été trouvé, ils avaient encore une fenêtre de 24 heures et le propriétaire Tilman Fertitta était d’accord pour ajouter 12 millions de dollars de plus à la masse salariale. Mais les Nets n’étaient pas intéressés par un transfert de Jordan. » Adrian Wojnarowski

Jordan touche 9.88 millions de dollars cette saison et a signé un contrat de 3 ans pour environ 30 millions de dollars et l’argent et une belle facture de luxury tax supplémentaire s’il avait débarqué, n’aurait apparemment pas dérangé le propriétaire, désireux de gagner rapidement.