[Saines lectures] Sam Anderson – Boom Town

Pourquoi recommander « Boom Town » de Sam Anderson ? La question est réelle et sincère. Pas que le livre soit mauvais, il est au contraire excellent. Non, l’interrogation vient de la pertinence de l’ouvrage sur un site de basketball. En effet, « Boom Town » est avant tout une biographie de la ville d’Oklahoma City, une virée historique de la capitale de l’Etat éponyme, de ses premières minutes de vie jusqu’à aujourd’hui. Il convient de préciser dès à présent que cette plongée dans le passé relève de l’extraordinaire au sens premier du mot. Si vous aviez quelques idées reçues sur la genèse d’une ville, son développement urbanistique, son organisation socio-culturelle, cette chronique d’OKC remettra en doute les limites de votre imagination. Sans que l’on ne sache réellement si cette histoire appartient plus à l’univers de l’utopie que celui de la dystopie, son extravagance ne peut laisser le lecteur indifférent.

La NBA ne s’est jamais cachée dans sa volonté d’internationalisation, le divertissement symbole du soft power états-uniens. A l’heure du League Pass, des arènes aux codes standardisées, de la flexibilité des contrats et des réseaux sociaux, il semble de plus en plus difficile de saisir la symbiose entre une franchise NBA et son contexte local. Oui, la notion de taille de marché reste d’actualité mais non seulement elle n’a jamais été aussi faible, elle ne permet pas non plus de distinguer l’implantation des Pelicans de celle des Kings. Pour le dire plus crûment, quelles différences entre les Nuggets DE Denver et les TimberWolves DE Minneapolis derrière le sempiternel trio météo-aéroport-restaurent que propage les journalistes nationaux ?